Молодая победительница шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком Даша Ульянова успела показать несколько стильных образов на съемках нового шоу, в котором с недавних пор выступает в роли телеведущей.

Даша Ульянова стала вести свой профиль в Инстаграме довольно активно сразу после того, как как победила на проекте. Множество поклонников шоу стали следить за ее жизнью несмотря на то, что пара Макса и Даши не сложилась, а сами они перестали общаться.

Сейчас девушка пробует себя в разных сферах и какое-то время не говорила о себе, ссылаясь на занятость и нежелание показывать какой-то упадок сил. Сейчас Ульянова стала телеведущей на популярном шоу, где отметилась не только безупречным знанием украинского языка.

В касочных платьях ,костюмах с вырезами и нарядах с декольте девушка выглядела очень привлекательно, особенно поклонникам запомнили последние наряды звезды из двух предыдущих эфиров.

Ранее в Сторисах Даша показала свой осенний лук и покрасовалась перед камерой и зеркалом. Длинные распущенные локоны, завитые в кудри, идеально подошли к наряду девушки. А кожаные сапоги с короткими кожаными шортами Ульянова решила сочетать с простым гольфом и тонкими колготками.

Примечательно, что фото из салона в профиле Даша уже публиковала несколько раз, однако через минуту снова удалила, решив оставить только временные кадры в Сторисах.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова собралась стать новой "Холостячкой"

Также Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова показала себя настоящую без макияжа и в простой одежде

А еще Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова повторила знаменитый трюк Ван Дамма