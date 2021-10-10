Молодая победительница шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком Даша Ульянова, которая прославилась благодаря своим оригинальным образам на проекте, продолжает удивлять в Инстаграм.

Даша Ульянова после того, как снова начала активно вести социальные сети, снова показывает свои образы. Нередко девушка приходит в салон красоты, чтобы сделать новую укладку, вечерний макияж и преобразиться.

В этот раз в Сторисах Даша показала свой осенний лук и покрасовалась перед камерой и зеркалом. Длинные распущенные локоны, завитые в кудри, идеально подошли к наряду девушки. А кожаные сапоги с короткими кожаными шортами Ульянова решила сочетать с простым гольфом и тонкими колготками.

Примечательно, что фото из салона в профиле Даша уже публиковала несколько раз, однако через минуту снова удалила, решив оставить только временные кадры в Сторисах.

Напомним, Даша Ульянова является успешной украинской блогершой. Даша стала известной после победы на шоу "Холостяк", хотя и не смогла завоевать в итоге сердце Макса Михайлюка. Блогерка также любит спорт и стала мастером спорта по гимнастике. А недавно Даша устроилась работать на ТВ и теперь поделилась в Инстаграм, какие у нее успехи.

"Привет! С вами Даша Ульянова и «Народный хит». Пишите комментарии, мне очень важно ваше мнение", - написала Даша.

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