Победительница шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком Даша Ульянова, мастер спорта Украины по гимнастике, показала фото со своей новой работы.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является успешной украинской блогершой. Даша стала известной после победы на шоу "Холостяк", хотя и не смогла завоевать в итоге сердце Макса Михайлюка. Блогерка также любит спорт и стала мастером спорта по гимнастике. А недавно Даша устроилась работать на ТВ и теперь поделилась в Инстаграм, какие у нее успехи.

На фото Ульянова была в пиджаке и брюках. Даша стояла на фоне больших пикселей, говоря на украинском языке.

"Привет! С вами Даша Ульянова и «Народный хит». Пишите комментарии, мне очень важно ваше мнение", - написала Даша.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и начали комментировать:

"Горжусь и обожаю", "Очень красиво и говоришь приятным голосом", "Ваш украинский язык невероятно красив", "Какая ты умничка, приятно слушать и наблюдать за тобой!", что , не смотрела этот канал уже 100000. лет, пора начать".

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