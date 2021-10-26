Победительница шоу "Холостяк-10", телеведущая и бывшая гимнастка Даша Ульянова, отдохнула в Париже, и уже в самолете, по возврату домой, решила удивить внешностью.
Победительница популярного шоу стала известной на всю страну, пишет Politeka.net. Сейчас Даша Ульянова ведет программу на одном из музыкальных каналов, а также ведет активную блогерскую деятельность.
Несколько дней бывшая гимнастка публиковала в своем Инстаграм фото отдыха в Париже, а в новом сторис показала свой полет домой, удивив внешностью.
Красотка присела возле иллюминатора, и закрыла глаза, немного прижав голову, из-за чего у нее появился второй подбородок.
"Второй подбородок говорит сам за себя, сколько я наела. Главный показатель хорошего уикэнда - это когда прилетишь домой "После такого отдыха, нужен еще отдых", - написала Даша Ульянова.
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В другом кадре звезда ТВ показала выступления артистов, где балерину подняли над головой.
"После увиденного я снова решила худеть. Меня вот так сложно будет поднять", - написала Ульянова.
Также красотка опубликовала пост о Париже.
"Мечты созданы для того, чтобы сбываться❤️", - написала ведущая.
Пользователи Сети поделились, какие у них есть желания, и сделали комплименты Ульяновой.
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