Жена главного героя одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова решила честно ответить на множество вопросов, которые ей задают поклонники в Инстаграм.

Молодая блогерша после рождения сына несмотря на занятость продолжает активно вести социальную сеть и каждый день публиковать множество сторис. Также Квиткова не боится рассказать о себе и раскрыть некоторые детали своей жизни.

В этот раз вопросы фанатов касались либо внешности Даши, либо ее каких-то личных проблем. Среди таких можно отметить вопрос о том, обращалась ли она уже к психологу и работает ли с ним.

Даша ответила положительно, подчеркнув некоторые особенности:

«Я восхищаюсь людьми, которые решились на работу с психологом. И мне жаль, что многие думают, будто это как-то стыдно. Психолог – это не психиатр и даже не психотерапевт, он работает исключительно со здоровыми людьми, которые попадали в затруднительную ситуацию или переживают кризис.

Признание, что я не супервумен и не могу все разрулить сама – это мысль взрослой личности, которой не нужно никому ничего доказывать. Я понимаю свои ограничения и предпочитаю не биться головой об стенку, а просить помощи у того, кто может ее оказать».

Также, как можно заметить, в своем Instagram Квиткова рассказывает о материнстве и делится с поклонниками фотографиями с мужем и сыном. Как известно, несмотря на то, что Льву всего три месяца, пара активно путешествует с ребенком.

"Каждый день появляются новые фишечки, звуки, движения и мимика. Сейчас у нас маленький человек, который всячески диктует свои правила и показывает характер. Боюсь представить, какая петарда нас ждет после 😅 ", - сказала Цветочная.

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