Блогер і дружина колишнього "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова вирушила з чоловіком і сином на дорогий відпочинок в Туреччині, де вони тепер активно проводять час на пляжах і хваляться розкішними пейзажами.

Не так давно "Холостяк" Микита Добринін розповів, що відправляється з дружиною на відпочинок, куди також пощастить і свого сина Лева, незважаючи на те, що йому всього три місяці. Пара вважає, що їм такий сімейний відпочинок необхідний.

"Як ми грішимо на відпочинку? Та легко " - поділився новими кадрами Микита в Instagram. Як відомо, чоловік багато тренується навіть у відпустці і дотримується правил харчування.

Даша ж приходить у форму після пологів і обмежила свій раціон за рекомендаціями лікаря, однак ,як можна помітити, виключення все ж Квіткова робить.

Нагадаємо, після народження сина пара почала розповідати, що стала часто сваритися і тепер вчиться заново спілкуватися з урахуванням змін в їхньому житті, так як вся увага йде синові. Причому раніше, всього через кілька тижнів після пологів Микита повинен був виїхати на зйомки свого тревел-шоу, тому залишив Дашу з новонародженим сином одну.

За словами квіткової, вона багато плакала і навіть благала його залишитися, але він все одно їхав через роботу.

"Я благала залишитися, я і плакала. І записувала відео " Якщо ти ще раз поїдеш..."» Було правда важко, я три тижні була практично сама і я прям зі сльозами на очах прокидалася вночі".

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