Блогер и жена бывшего "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова отправилась с мужем и сыном на дорогой отдых в Турции, где они теперь активно проводят время на пляжах и хвастаются роскошными пейзажами.

Не так давно «Холостяк» Никита Добрынин рассказал, что отправляется с женой на отдых, куда также повезет и своего сына Льва, несмотря на то, что ему всего три месяца. Пара считает, что им такой семейный отдых необходим.

«Как мы грешим на отдыхе? Да легко» - поделился новыми кадрами Никита в Инстаграм. Как известно, мужчина много тренируется даже в отпуске и придерживается правил питания.

Даша же приходит в форму после родов и ограничила свой рацион по рекомендациям врача, однако ,как можно заметить, исключения все же Квиткова делает.

Напомним, после рождения сына пара начала рассказывать, что стала часто ссориться и теперь учится заново общаться с учетом изменений в их жизни, так как все внимание уходит сыну. Причем ранее , всего через несколько недель после родов Никита должен был уехать на съемки своего тревел-шоу, поэтому оставил Дашу с новорожденным сыном одну.

По словам Квитковой, она много плакала и даже умоляла его остаться, но он все равно ехал из-за работы.

«Я умоляла остаться, я и плакала. И записывала видео «Если ты еще раз уедешь…». Было правда тяжело, я три недели была практически сама и я прям со слезами на глазах просыпалась ночью».

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