Відома блогерка і дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка відпочиває з чоловіком в Туреччині, здивувала сімейними кадрами з відпочинку на сторінці в Instagram.

Даша і Микита запланували відпочинок задовго до його старту, тому тепер проводять час один з одним і сином. Зараз пара відпочиває в одному з кращих готелів, тому заплатила величезну суму за свою відпустку (за словами Добриніна – сума вище 200 тисяч грн за весь відпочинок).

Найчастіше в Instagram Микита і Даша викладають не так багато кадрів, як раніше, адже вони зайняті дитиною. Однак під новим постом з сімейними фото шанувальники були здивовані не цьому.

Багато хто звернув увагу на руки Добриніна, розмірковуючи про мужність:

«У Микити рука така мужня🔥😍 видно що ви в надійних руках справжнього чоловіка😍; Вони прекрасні 😍; Лев 🦁 такий лапочка 😍; Обожнюємо Вас 😍; Шикарні 😍; Гарна сім'я 🥰❤️; Яка рука велика 😂; Як виріс 😍😍; а що з рукою?».

Раніше Даша Квіткова зізналася після народження сина, що на момент пологів її вага становила 82 кг, тоді як до вагітності вона важила всього 52-53. Своє невдоволення тим, як зараз вона виглядає, дівчина не приховує.

І навіть у відпустці намагається показати , що стежить за собою, доглядає за зовнішнім виглядом і продовжує плановий курс з харчування.

При цьому Квіткова чесна з шанувальниками і після того, як вона довго приховувала зовнішній вигляд під вільним одягом, вона вирішила показати, як виглядає її живіт через три місяці після народження Лева.

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