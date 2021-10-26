Известная блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая отдыхает с мужем в Турции, удивила семейными кадрами из отдыха на странице в Инстаграм.

Даша и Никита запланировали отдых задолго до его старта, поэтому теперь проводят время друг с другом и сыном. Сейчас пара отдыхает в одном из лучших отелей, поэтому заплатила огромную сумму за свой отпуск (по словам Добрынина – сумма выше 200 тысяч грн за весь отдых).

Чаще всего в Инстаграм Никита и Даша выкладывают не так много кадров, как раньше, ведь они заняты ребенком. Однако под новым постом с семейными фото поклонники были удивлены не этому.

Многие обратили внимание на руки Добрынина, рассуждая о мужественности:

«У Никиты рука такая мужественная🔥😍 видно что вы в надёжных руках настоящего мужчины😍; Они прекрасны 😍; Лев 🦁 такой лапочка 😍; Обожаем Вас 😍; Шикарные 😍; Красивая семья 🥰❤️; Какая рука большая 😂; Как вырос 😍😍; а что с рукой?».

Ранее Даша Квиткова призналась после рождения сына, что на момент родов ее вест становил 82 кг, тогда как до беременности она весила всего 52-53. Свое недовольство тем, как сейчас она выглядит, девушка не скрывает.

И даже в отпуске старается показать, что следит за собой , ухаживает за внешним видом и продолжает плановый курс по питанию.

При этом Квиткова честна с поклонниками и после того, как она долго скрывала внешний вид под свободной одеждой, она решила показать, как выглядит ее живот спустя три месяца после рождения Льва.

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