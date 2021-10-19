Дружина "холостяка" Микити Добриніна модель Даша Квіткова опублікувала світлини їхнього маленького трьохмісячного сина Лева, який вже помітно підріс.
Як пише Politeka.net, 33-річний український теле- та радіоведучий, головний редактор чоловічого журналу XXL Микита Добринін (справжнє ім’я якого Владислав Вакулович) одружився із блогеркою Дашею Квітковою, із якою познайомився на проєкті "Холостяк". Весілля закохана пара відгуляла у серпні 2020 року в одному із найрозкішніших ресторанів Києва на березі Дніпра. Вже через рік, 13 липня 2021 року, у них народився син Лев.
У своєму Instagram Квіткова часто ділиться світлинами маленького сина. Цього разу вона показала, як хлопчик лежить на животі та зацікавлено дивиться у камеру.
"Ну як можна було народитися такою солоденькою людинкою😻🤤
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Спонтанні кадри, але дуже улюблені. Хочу залишити тут", - написала блогерка.
У коментарях шанувальники написали багато компліментів.
"А лохматенький вже який! ❤️Скоро коски будете плести 😂", "Все солодке що їла під час вагітності, мабуть пішло на це чудо 😍🙈", " На маму схожий❤️", " Дуже на вас схожий, Даша❤️🧡💛", " Який солоденький❤️", - написали в мережі.
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