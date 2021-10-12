Відома блогерка і дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла про кризу у відносинах після народження малюка.
Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка Даша Квіткова, яка після проекту "Холостяк" стала дружиною головного героя шоу Микити Добриніна, нещодавно народила коханому сина. А тепер у своєму Instagram раптово заговорила про розлучення в перший рік життя з дитиною. Даша зізналася, що у них з Микитою теж був момент кризи у відносинах, але їм вдалося вберегти свої почуття і сім'ю.
"Так багато відгуків на цю тему в Директі, що я вирішила залишити це в пості. Розлучення після народження першої дитини - досить поширена картина. *За статистикою більшість шлюбів розпадаються в перший рік батьківства. Після народження малюка відносини в парі переходять на новий рівень. (з парних - у відносини трьох)", - написала дівчина.
Вона також похвалилася, що на вихідні чоловік відвіз її на побачення в Барселону, і вони вперше з моменту народження дитини змогли побути тільки удвох.
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