Відома блогерка і дружина "Холостяка" Микити Добриніна поділилася милим домашнім фото з сином і розповіла про сімейну традицію.

Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка, молода мама і дружина "Холостяка" Микити Добриніна поділилася у своєму Instagram милим домашнім фото з новонародженим сином Левом і розповіла про сімейну традицію.

На фотографії Даша зображена, сидячи на підлозі в затишній кімнаті з величезним телевізором на стіні і світлим диванчиком. У неї на ногах розмістився малюк, який помітно підріс за останні тижні. Перед камерою красуня з'явилася в теплому костюмі насиченого синього відтінку, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до фотографії Квіткова розповіла про їх з Микитою сімейної традиції: "При покупці і ремонті будинку ми враховували наше бажання великої родини, намагалися створити для цього всі умови. Кожна деталь повинна викликати бажання проводити в теплому сімейному колі якомога більше часу. У цьому будинку у нас вже з'явилася невелика традиція. Ми постійно влаштовуємо домашні кіносеанси з попкорном".

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