Известная блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина поделилась милым домашним фото с сыном и рассказала о семейной традиции.

Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша, молодая мама и жена "Холостяка" Никиты Добрынина поделилась в своем Instagram милым домашним фото с новорожденным сыном Львом и рассказала о семейной традиции.

На фотографии Даша запечатлена, сидя на полу в уютной комнате с огромным телевизором на стене и светлым диванчиком. У нее на ногах разместился малыш, который заметно подрос за последние недели. Перед камерой красотка появилась в теплом костюме насыщенного синего оттенка, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к фотографии Квиткова рассказала об их с Никитой семейной традиции: "При покупке и ремонте дома мы учитывали наше желание большой семьи, старались создать для этого все условия. Каждая деталь должна вызывать желание проводить в тёплом семейном кругу как можно больше времени. В этом доме у нас уже появилась небольшая традиция. Мы постоянно устраиваем домашние киносеансы с попкорном".

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