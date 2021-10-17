Відомий український телеведучий та головний герой реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін показав, як проводить свій ідеальний ранок у вихідний день.

Як пише Politeka.net, 33-річний український теле- та радіоведучий, головний редактор чоловічого журналу XXL Микита Добринін (справжнє ім’я якого Владислав Вакулович) наважився взяти участь у реаліті-шоу "Холостяк", де зустрів своє кохання – блогерку Дашу Квіткову. Після закінчення проєкту пара одружилася, а нещодавно у них народився син Лев.

У своєму Instagram Добринін часто ділиться світлинами та відео з сім’єю та розказує про себе. Цього разу колишній "холостяк" вирішив показати шанувальникам, як проводить свій ідеальний ранок. Так, Добринін обов’язково прокидається вранці, робить зарядку та снідає бельгійськими вафлями із Квітковою під улюблене шоу.

"Звичайно, раніше у мене не було дружини, вафельниці, крутого ТВ і ідеальний ранок виглядав інакше", - зізнався Добринін.

Шанувальники за годину поставили майже 30 тисяч лайків та написали багато коментарів.

"Як пощастило Вашій дружині 😍 розумниця, красуня і чоловік чудовий", " Отетеріти. Може ви трохи у нас поживете? 😂😂😂😂", " Думаю кожен з нас любить снідати під улюблене шоу 🙊👍🏻", "Ранок починається з зарядки і чашечки ароматної кави ☕", - написали в мережі.

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