Жена "холостяка" Никиты Добрынина модель Даша Квиткова опубликовала снимки их маленького трехмесячного сына Льва, который уже заметно подрос.

Как пишет Politeka.net, 33-летний украинский теле- и радиоведущий, главный редактор мужского журнала XXL Никита Добрынин (настоящее имя которого Владислав Вакулович) женился на блогере Даше Квитковой, с которой познакомился на проекте "Холостяк". Свадьбу влюбленная пара отгуляла в августе 2020 года в одном из самых роскошных ресторанов Киева на берегу Днепра. Уже через год, 13 июля 2021 года, у них родился сын Лев.

В своем Instagram Квиткова часто делится фотографиями маленького сына. На этот раз она показала, как мальчик лежит на животе и заинтересованно смотрит в камеру.

"Ну как можно было родиться таким сладкииим человечкооом 😻🤤



Спонтанные кадры, но очень любимые. Хочу оставить тут🤍 ", - написала блогер.

В комментариях поклонники написали много комплиментов.

"А лохматенький уже какой! ❤️ Скоро косы будете плести 😂 ", "Все сладкое что ела во время беременности, видимо пошло на это чудо 😍🙈 ", "На маму похож ❤️ ", "Очень на вас похож, Даша ❤️🧡💛 " , "Какой сладенький ❤️ ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина засветила интерьер их нового дома: "У нас уже появилась небольшая...".

Напомним, что экс-" Холостяк" Добрынин показал, как изменилась его жизнь после женитьбы на Квитковой: "Раньше у меня не было...".

A еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Добрынин преподал урок стиля украинцам, фото: "Нереально остановиться".