Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова показала, як виглядала після пологів сина і як важко їй було на самому початку - дівчина не стримувала сльози.

Популярна блогерка Даша Квіткова вирішила чесно показати, як проходив період відразу після народження сина. Як виявилося, дівчина часто ридала, записувала чоловікові повідомлення і ледь справлялася зі складнощами.

Але вже через три місяці Даша показала, як змінилося її життя, як вона тепер щаслива і наскільки комфортно їй у відпустці.

"Ділюся цим відео, щоб інші мами знали, що вони не одні🤍» - написала Квіткова.

Шанувальники відразу її підтримали:

"Даша❤; ❤ ️ мої; потім сльози будуть від того що швидко виріс 😭; Даша дякую!!! Як під час стимулирует стимулює💪 🏼 💪 🏼; малюк на маму схожий😍; яка ж ви молодець! Ви показуєте все як є, навіть якщо це не «інстаграмно» і дуже дуже складно🤯 😵; так... все через це пройшли 🔥 тяжко дуже ! Найважче - не спати постійно".

Нагадаємо, днями сім'я вирушила на відпочинок до Туреччини. У своїх сторіс Даша Квіткова розповіла, що малюкові дуже подобається на морі, він дихає свіжим повітрям і багато спить.

На нових фото дівчина показала сина, коли тримала його на руках. На малюка наділи окуляри від сонця, чому він виглядав дуже стильно.

"Булка з маслом🤍", - підписала знімки дружина екс-холостяка.

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