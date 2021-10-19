Известный радиоведущий и главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин, у которого недавно родился сын, дал совет украинцам.

Как передает Politeka.net, Никита Добрынин является известным ведущим на радио. Также он прославился как главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк", где познакомился со своей будущей женой Дашей Квитковой. Недавно у них родился сын - Лев.

Так, на этот раз "Холостяк" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Никита Добрынин сидит на фоне Эйфелевой башни в Париже и смотрит в даль. Под фото он решил поделиться советом, как понять, что в жизни всё идет не так, как нужно.

"Как понять, что твоя жизнь повернула не туда?



Такой поворот может быть резким, почти одномоментным, когда человек совершает действительно большую ошибку.

Бывает и по-другому, когда совершается множество лёгких корректировок курса. Однако при взгляде со стороны, на удалении в несколько лет, сумма таких корректировок оказывается не менее впечатляющей, чем один даже самый крутой поворот.



Главная опасность заключается в незаметности: твоя жизнь не рушится в одночасье, никаких катастроф не происходит, но что-то или почти всё не так, как хотелось. Не так, как мечталось когда-то😒



В погоне за своими хотелками или желаниями, может быть мечтами, человек часто не замечает, как сам же откладывает их на потом. Учитывая контекст, понятие «потом» чаще всего означает «никогда». Это «никогда» достигается разными путями, со временем что-то становится просто неинтересно, а что-то просто не столь желанно🙌🏽



Наверное, такое существование можно оправдать какими-то высшими целями, но ведь ты и школу в Африке не строишь, не ведёшь гуманитарные программы и не защищаешь авcтралийских черепах.

Но ты не оправдывай, а задумайся сейчас 👊🏽", - дал совет Никита Добрынин.

Поклонники оставили комментарии: "Сильно", "Такие правильные и нужные слова", "Согласна на 100% очень мудрый пост 🔥 восхищаюсь вашей семьей".

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