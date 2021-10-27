Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова показала, как выглядела после родов сына и как тяжело ей было в самом начале - девушка не сдерживала слезы.

Популярная блогерша Даша Квиткова решила честно показать, как проходил период сразу после рождения сына. Как оказалось, девушка часто рыдала, записывала мужу сообщения и едва справлялась со сложностями.

Но уже через три месяца Даша показала, как изменилась ее жизнь, как она теперь счастлива и насколько комфортно ей в отпуске.

«Делюсь этим видео, чтобы другие мамы знали, что они не одни🤍» - написала Квиткова.

Поклонники сразу ее поддержали:

«Даша❤; ❤️ мои; Потом слёзы будут от того что быстро вырос 😭; Даша благодарю!!! Как во время 😢 стимулирует 💪🏼💪🏼; Малюк на маму схожий😍; Какая же вы молодец! Вы показываете все как есть, даже если это не «инстаграмно» и очень ОЧЕНЬ сложно 🤯😵; Да… все через это прошли🔥 тяжко очень ! Самое тяжёлое- не спать постоянно».

Нпомним, на днях семья отправилась на отдых в Турцию. В своих сторис Даша Квиткова рассказала, что малышу очень нравится на море, он дышит свежим воздухом и много спит.

На новых фото девушка показала сына, когда держала его на руках. На малыша надели очки от солнца, отчего он выглядел очень стильно.

"Булка с маслом🤍", - подписала снимки жена экс-холостяка.

Напомним, победительница "Холостяка" Квиткова огорошила известием о новом пополнении и кадром из роддома

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