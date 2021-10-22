Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, порадовала интересным известием, опубликовав фото из роддома.
Известная блогерша активно ведет свою страницу в Инстаграм, где делится самым интересным, пишет Politeka.net.
Примечательно, что Квиткова вместе с Добрыниным активно работают несмотря на то, что у них недавно появился сын, Лев.
На новом фото в Инстаграм Квиткова удивила новым фото из роддома. Жена "холостяка" огорошила известием о пополнении.
"Сегодня из роддома выписали мою лучшую подружку. У моего брата и Линки родился второй ребеночек", - написала Даша.
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Отметим, сейчас Даша и Никита отдыхают в Турции вместе с ребенком, откуда публикуют разные кадры своего времяпрепровождения.
В частности, по словам Квиктовой, всего за несколько дней на море малыш уже подрос.
А недавно семья проводила время в Париже. Даша рассказала, что между отдыхом на море и во Франции есть колоссальные отличия.
"Если в Париж мы с маленьким ребенком больше не поехали бы, а вот на пляж мы бы обязательно съездили, потому что, малому здесь очень нравится... он кайфует, спит на свежем воздухе", - рассказала блогерша.
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