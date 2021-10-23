Известная блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая отправилась на дорогой отпуск вместе со своим мужем и ребенком в Турцию, показала фигуру вблизи.
Даша Квиткова призналась после рождения сына, что на момент родов ее вест становил 82 кг, тогда как до беременности она весила всего 52-53. Свое недовольство тем, как сейчас она выглядит, девушка не скрывает.
И даже в отпуске старается показать, что следит за собой , ухаживает за внешним видом и продолжает плановый курс по питанию.
При этом Квиткова честна с поклонниками и после того, как она долго скрывала внешний вид под свободной одеждой, она решила показать, как выглядит ее живот спустя три месяца после рождения Льва.
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«Пока так, впереди 30-дневная тяжелая работа» - написала под кадрами Квиткова и продемонстрировала свою фигуру с разных сторон.
Отметим, после рождения ребенка практически все темы свелись к ее сыну и тому, как она приходит в форму после родов. День назад Квиткова засветила свой пляжный образ, впервые показав живот после рождения сына.
«Не сговариваясь вышли к бассейну в одинаковых купальниках🤍 Сразу вспомнила типичные ситуации, когда встречаются на ивентах две девушки в одинаковых платьях. Ваши действия?😅» - написала Квиткова.
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