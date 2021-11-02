Зірка студії "Квартал 95" Олександр Пікалов нещодавно розповів, що розлучився з дружиною після 20 років стосунків, а цього разу показав, де проводить час з сином.

Олександр Пікалов з 1998 року виступає у складі "Квартал 95", пише Politeka.net. З 2003 року артист був одружений на Ірині, також учасниці колективу.

Нещодавно актор зізнався, що розлучився з дружиною після 20 років стосунків. Відомо, що у колишнього подружжя залишився син Михайло 2006 року народження.

У новому відео Олександр Пікалов показав, де проводить час із сином. На відео артист дав лайфхак батькам, які не водили дітей до садка та школи, мовляв він таким був і тепер привів свого 16-річного сина до тату-салону.

Пізніше зірка "Квартал 95" похвалився першим тату сина: розміри вражають. Користувачі мережі переважно позитивно відреагували на вчинок актора.

"У мене також 16 років, тільки вже 2 татуювання, спасибі матері з батьком❤️😌", " Огогошеньки 🔥", " класна! Тільки б далі не понесло, як мого)))👏 👏 👏", " так, якщо батько може дати це, то вже не погано!", "ТАТО Вам не мама!))) ", "У Олександра личко в камеру вже погано поміщається!!!😍 😍 😍 😍 ", "Крутий не тільки байкер!!! Але і тато, молодець", " Бандит росте🔥 😂", - написали користувачі Мережі.

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