Звезда студии «Квартал 95» Александр Пикалов, который развелся со своей женой Ириной после 18 лет брака, показал кадры с сыном Михаилом.

Как пишет Politeka.net, кадрами Пикалов поделился со своими фолловерами на странице в Инстаграм, где также дал совет отцам. (Чтобы посмотреть видео – проскролте вниз)

«Лайфхак для бестолковых отцов. Если вы не успевали водить своего сына в сад, потом вообще не водили сына в школу, то есть места, куда можно привести. Мой сын в тату-салоне», - сказал Пикалов.

Напомним, недавно артист обмолвился, что развелся со своей супругой.

Александр и Ирина познакомились еще в юности, когда Ирина, будучи девятиклассницей, пришла в студенческий театр миниатюр «Беспризорник», которым тогда руководил Александр. Отношения между ними завязались позже: за Ириной ухаживал друг Александра, который однажды попросил приятеля сходить вместо него на свидание.

Пара сыграла свадьбу в 2003 году, когда артисты «Квартал 95» перебрались из Кривого Рога в Киев.

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