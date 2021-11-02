Звезда студии «Квартал 95» Александр Пикалов недавно рассказал, что расстался с женой после 20 лет отношений, а в этот раз показал, где проводит время с сыном.

Александр Пикалов с 1998 года выступает в составе "Квартал 95", пишет Politeka.net. С 2003 года артист был женат на Ирине, также участнице коллектива.

Недавно актер признался, что развелся с женой после 20 лет отношений. Известно, что у бывших супругов остался сын Михаил 2006 года рождения.

В новом видео Александр Пикалов показал, где проводит время с сыном. На видео артист дал лайфхак отцам, которые не водили детей в садик и школу, мол он таким был и теперь привел своего 16-летнего сына в тату-салон.

Позже звезда "Квартал 95" похвастался первым тату сына: размеры впечатляют. Пользователи сети в основном положительно отреагировали на поступок актера.

"У меня также 16 лет, только уже 2 татуировки, спасибо матери с отцом ❤️😌", "Огогошечки 🔥", "Классная! только бы дальше не понесло,как моего))) 👏👏👏", "Да, если отец может дать это,то уже не плохо!", "Папа Вам не мама!)))", "У Александра личико в камеру уже плохо помещается!!!😍😍😍😍", "Крутой не только байкер!!! Но и папа, молодец", "Бандит растёт🔥😂", - написали пользователи сети.

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