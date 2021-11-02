У другому випуску другого сезону шоу» Маска " зняли костюм Грифона, в якому ховався відомий український футболіст Андрій Пятов, автори проекту розсекретили підказки, якими натякали на особистість учасника.

Як повідомляє Politeka.net, про це йдеться на сторінці проекту в Instagram.

1. Найвідданіший хранитель воріт і порталів – натяк на те, що Андрій П'ятов є воротарем.

2. Футболіст народився 28.06.1984 року. Яблуня, хом'як і крокодил – тотеми дати його народженню.

3. Андрій П'ятов грає в ФК "Шахтар" під номером "30", а в команді збірної України під номером "12".

Відзначимо, глядачі шкодують, що більше не побачать цю маску.

"Один з найкрутіших костюмів 2-го сезону", "Шкода, що такий персонаж покинув проект", "Костюм вогонь. Шкода, що його більше не буде", - пишуть в коментарях.

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