Во втором выпуске второго сезона шоу «Маска» сняли костюм Грифона, в котором прятался известный украинский футболист Андрей Пятов, авторы проекта рассекретили подсказки, которыми намекали на личность участника.
Как сообщает Politeka.net, об этом идет речь на странице проекта в Инстаграм.
1. Самый преданный хранитель ворот и порталов – намек на то, что Андрей Пятов является вратарем.
2. Футболист родился 28.06.1984 года. Яблоня, хомяк и крокодил – тотемы дать его рождению.
Пополнение в семье Ротару: внучка раскрыла имя малышки и показала умилительные кадры
Горе в семье ведущего Анатолия Анатолича поразило DZIDZIO, Alyona Alyona, Витвицкую и других: "Не верится..."
Непогода обрушится на четыре области Украины: сделано срочное предупреждение ГСЧС
Молодая жена Павлика с 4-месячным сыном на руках обратилась к украинкам за советом: "Что делать?"
Настю, Даню и Артема уже не вернуть: жизни детей оборвались в ДТП, фото
3. Андрей Пятов играет в ФК "Шахтер" под номером "30", а в команде сборной Украины под номером "12".
Отметим, зрители сожалеют, что больше не увидят эту маску.
«Один из самых крутых костюмов 2-го сезона», «Жаль, что такой персонаж покинул проект», «Костюм огонь. Жаль, что его больше не будет», - пишут в комментариях.
Напомним, что Оля Полякова пожалела о вылете Грифона из «Маски»: "Это не справедливо".
Как сообщала Politeka, Дзидзьо решил искать невесту на шоу "Маска": "Так напоминает меня".
Также Politeka писала, что рассекреченный на шоу "Маска" Грифон признался в страхах и что его связывает с Поляковой: "Мы давно уже..."