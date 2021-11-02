Во втором выпуске второго сезона шоу «Маска» сняли костюм Грифона, в котором прятался известный украинский футболист Андрей Пятов, авторы проекта рассекретили подсказки, которыми намекали на личность участника.

Как сообщает Politeka.net, об этом идет речь на странице проекта в Инстаграм.

1. Самый преданный хранитель ворот и порталов – намек на то, что Андрей Пятов является вратарем.

2. Футболист родился 28.06.1984 года. Яблоня, хомяк и крокодил – тотемы дать его рождению.

3. Андрей Пятов играет в ФК "Шахтер" под номером "30", а в команде сборной Украины под номером "12".

Отметим, зрители сожалеют, что больше не увидят эту маску.

«Один из самых крутых костюмов 2-го сезона», «Жаль, что такой персонаж покинул проект», «Костюм огонь. Жаль, что его больше не будет», - пишут в комментариях.

Напомним, что Оля Полякова пожалела о вылете Грифона из «Маски»: "Это не справедливо".

Как сообщала Politeka, Дзидзьо решил искать невесту на шоу "Маска": "Так напоминает меня".

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