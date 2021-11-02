Експеримент із зовнішністю юної дочки російської співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна Єлизавети сколихнув мережу.

Як відомо, російська Примадонна і популярний гуморист побралися в кінці 2011 року. У 2013 році Пугачова і Галкін звернулися до сурогатного материнства і стали батьками двійнят – Лізи і Гаррі Галкіних. Зараз хлопчик з дівчинкою ходять до другого класу, і вже мають чимало шанувальників.

Кадри зоряного сімейства періодично публікують у фан-групах. Так в одному з постів вирішили пофантазувати і прикинути, як Ліза могла б виглядати в 20 років. Однак такий експеримент зіткнувся з критикою.

"Навіщо квапити події???? 20 років ще буде, а ось 5-6-7 вже немає. Діти прекрасні, коли ще малюки", "всьому свій час, не квапте події, це ні до чого, здоров'я дівчинці і щастя", "тіло дитини і обличчя дівчини. Причому отфотошопенное до жаху", "поверніть малюка", "не поспішайте, зараз найцікавіше час", "ви нормальні? Вам робити нічого більше", "ось навіщо це?", "Поверніть красу", "Ліза в 20 не буде так виглядати, приберіть цю пластмасову ляльку. У Лізочки інший погляд, теплий і ніжний", - пишуть у коментарях.

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