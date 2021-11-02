Эксперимент с внешностью юной дочери российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Елизаветы всколыхнул Сеть.

Как известно, российская Примадонна и популярный юморист обручились в конце 2011 года. В 2013 году Пугачева и Галкин обратились к суррогатному материнству и стали родителями двойняшек – Лизы и Гарри Галкиных. Сейчас мальчик с девочкой ходят во второй класс, и уже имеют немало поклонников.

Кадры звездного семейства периодически публикуют в фан-группах. Так в одном из постов решили пофантазировать и прикинуть, как Лиза могла бы выглядеть в 20 лет. Однако такой эксперимент столкнулся с критикой.

«Зачем торопить события???? 20 лет ещё будет, а вот 5-6-7 уже нет. Дети прекрасны, когда ещё малыши», «Всему свое время, не торопите события, это ни к чему, здоровья девочке и счастья», «Тело ребенка и лицо девушки. Причем отфотошопенное до ужаса», «Верните малыша», «Не спешите, сейчас самое интересное время», «Вы нормальные? Вам делать нечего больше», «Вот зачем это?», «Верните красоту», «Лиза в 20 не будет так выглядеть, уберите эту пластмассовую куклу. У Лизочки другой взгляд, тёплый и нежный», - пишут в комментариях.

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