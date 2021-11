Відомий український продюсер, виконавець і автор пісень Потап (Олексій Потапенко), який одружений на виконавиці Насті Каменських, показав нове фото з Нью Йорка.

Як пише Politeka.net, артист поділився знімком на своїй сторінці в Instagram, за якою спостерігають 1,9 мільйона фоллеверов.

«I’m on my New York!» - підписав фото артист.

Відзначимо, пост не залишив байдужими не тільки шанувальників Потапа, а й колег-зірок.

Так, Українська модель, актриса і телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в «голдрумі» шоу "Танці з зірками", залишила в коментарі «вогники».

Також пост Потапа прокоментував український телеведучий і актор Андрій Бедняков.

"Навіщо ховаєш позитиву за спиною?» - написав він у коментарях.

Фолловери Потапа також коментували пост: "за айфонами?", "Ласкаво просимо в Нью Йорк", "як рідний вже став", "Відпочивай❤ красивий Нью Йорк".

