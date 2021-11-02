Відомий український продюсер, виконавець і автор пісень Потап (Олексій Потапенко), який одружений на виконавиці Насті Каменських, показав нове фото з Нью Йорка.
Як пише Politeka.net, артист поділився знімком на своїй сторінці в Instagram, за якою спостерігають 1,9 мільйона фоллеверов.
«I’m on my New York!» - підписав фото артист.
Відзначимо, пост не залишив байдужими не тільки шанувальників Потапа, а й колег-зірок.
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Так, Українська модель, актриса і телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в «голдрумі» шоу "Танці з зірками", залишила в коментарі «вогники».
Також пост Потапа прокоментував український телеведучий і актор Андрій Бедняков.
"Навіщо ховаєш позитиву за спиною?» - написав він у коментарях.
Фолловери Потапа також коментували пост: "за айфонами?", "Ласкаво просимо в Нью Йорк", "як рідний вже став", "Відпочивай❤ красивий Нью Йорк".
Нагадаємо, Каменських, звернувшись до Потапа, несподівано підвела підсумки: "я просто божеволію..."
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