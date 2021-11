Известный украинский продюсер, исполнитель и автор песен Потап (Алексей Потапенко), который женат на исполнительнице Насте Каменских, показал новое фото из Нью Йорка.

Как пишет Politeka.net, артист поделился снимком на своей странице в Инстаграм, за которой наблюдают 1,9 миллиона фоллеверов.

«I’m on my New York!» - подписал фото артист.

Отметим, пост не оставил равнодушными не только поклонников Потапа, но и коллег-звезд.

Так, украинская модель, актриса и телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в «голдруме» шоу "Танці з зірками", оставила в комментарии «огоньки».

Также пост Потапа прокомментировал украинский телеведущий и актер Андрей Бедняков.

«Зачем прячешь Позитива за спиной?» - написал он в комментариях.

Фолловеры Потапа также комментировали пост: «За айфонами?», «Добро пожаловать в Нью Йорк», «Как родной уже стал», «Отдыхай❤ Красивый Нью Йорк».

