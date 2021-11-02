Известный украинский продюсер, исполнитель и автор песен Потап (Алексей Потапенко), который женат на исполнительнице Насте Каменских, показал новое фото из Нью Йорка.
Как пишет Politeka.net, артист поделился снимком на своей странице в Инстаграм, за которой наблюдают 1,9 миллиона фоллеверов.
«I’m on my New York!» - подписал фото артист.
Отметим, пост не оставил равнодушными не только поклонников Потапа, но и коллег-звезд.
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Так, украинская модель, актриса и телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в «голдруме» шоу "Танці з зірками", оставила в комментарии «огоньки».
Также пост Потапа прокомментировал украинский телеведущий и актер Андрей Бедняков.
«Зачем прячешь Позитива за спиной?» - написал он в комментариях.
Фолловеры Потапа также комментировали пост: «За айфонами?», «Добро пожаловать в Нью Йорк», «Как родной уже стал», «Отдыхай❤ Красивый Нью Йорк».
Напомним, Каменских, обратившись к Потапу, неожиданно подвела итоги: "Я просто схожу с ума..."
Как сообщала Politeka, Потап с приятелями устроили жару в Египте, примерив местный образ: "Наш движ"
Также Politeka писала, что Каменских за кулисами шоу "Маска" расставила все точки над "i" о себе и Потапе