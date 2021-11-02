Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес, якій влітку виповнилося 52 роки, вразила розкішною фотосесією, яку вона приурочила до майбутніх свят.

Як пише Politeka.net, артистка знаходиться на піку своєї популярності. Вона активно записує альбоми, знімається в кіно і підігріває чутки про себе, знову почавши зустрічатися зі своїм колишнім коханим, актором Беном Аффлеком.

На свіжих фото зірка продемонструвала стильний зимовий лук, позуючи на тлі стіни, прикрашеної штучним снігом. Джей Ло постала в сукні і шубі, доповнивши образ сумочкою.

"Все, що у мене є... але зроби це сьогодні! Тренер і я хотіли зробити щось особливе в цьому сезоні до свят!",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу відгуків.

"Дуже чуттєво", "Який день у вашому Всесвіті сьогодні?", "Ви чудова мама", "Яка красуня", "Ти неймовірна", "Що за зйомка?", "Який гарний колір шкіри", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лопес під час палкого танцю показала себе в кращому вигляді: кадри.

А ще Politeka писала, що Дженніфер Лопес в міні-топі пригадали, якою красунею вона була:"всім би таке...".

Також Politeka повідомляла, що Лопес в мініатюрному топі вразила видом на людях:"Моя королева".