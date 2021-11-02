Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно анонсувала швидкий вихід її нового проекту, продовжує дивувати на публіці фігурою і не ховає свої форми.

Виконавиця почала показувати в Instagram досить багато різних моментів зі свого життя. Проте деякі риси Лопес не переходить і без макіяжу себе не показує, якщо тільки не для реклами.

До того зірка все ще демонструє фігуру при будь-якому зручному способі, тому велика частина її фото в мережі показує її гідності. Цього разу фанати вирішили самі порівняти, як виглядала Лопес двадцять років тому, і яка у неї форма тепер.

Все ще демонструє свій прес, вибирає маленькі костюми і не приховує живіт-ось як описують 52-річну Лопес фанати:

"Працьовита легенда🤎 💙 💥; Боже, у неї є прес протягом декількох років; небеса Благослови амінь 🙏 Святий; яка красива; божевілля бути такою; неймовірно; всім би такий стан, будь-яка жінка в світі може виглядати як Дженніфер Лопес; вона красивіше, ніж будь-коли👏 🏻 🌷❤; благословенний, процвітаючий і переможний вигляд; завжди знакова моя королева».

Причому не боїться Лопес і експериментів – оскільки її справжнє волосся дуже короткі і пухнасті, зірка постійно на публіці носить перуки різної довжини або нарощує локони на час. Фото з реальною довжиною локонів можна побачити у неї в Instagram.

Цього разу Для рекламної зйомки Лопес вибрала Срібний костюм з вражаючим декольте, а її нарощене волосся максимальної довжини помітно її омолодили.

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