Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес перед камерой не стесняется проявить смелость и показать дерзкий и уверенный образ перед фотографами, поскольку выглядит заметно моложе своего возраста.

Дженнифер Лопес решила не просто показать поклонникам, что выглядит на двадцать лет моложе не просто так. Она даже запустила собственный бренд косметики, для которого постоянно устраивает съемки.

Центральными образами Дженнифер всегда остаются простые луки, которые бы не отвлекали от ее лица. Чтобы обратить внимание именно на кожу, артистка использует все возможные ухищрения и нередко использует блеск.

В атласном черном халате перед очередной съемкой Лопес с удовольствием похвасталась внешностью.

«Прекрасная королева ❤️; она не жалеет усилий🔥👏; Красиво, удачный пример для остальных; Люблю вас; как можно устоять перед такой женщиной😍 ей точно завидуют; безупречный профиль; Потрясающий образ идеальной Дженнифер; ей нечего скрывать; Совершенство✨💗; Светящийся вид королевы👑; она была потрясающая и светилась как всегда; Самая красивая женщина в мире🔥😍» - пишут поклонники.

Как видно, 52-года знаменитость уже не раз доказала, что можно выглядеть заметно моложе и не увлекаться при этом пластикой. Лопес доказывает, что секрет ее ухода за собой исключительно в упорстве – она много следит за кожей, много тренируется и избавилась от вредных привычек.

Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье

Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте