Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес не так давно приняла участие сразу в нескольких фотосессиях с дизайнерскими нарядами, поклонники решили вспомнить предыдущие образы артистки.

Поскольку Дженнифер Лопес старается заниматься не только карьерой певицы, она чередует участие в съемках для новых клипов с рекламными фотосессиями. Всевозможные коллаборации, а также ее собственные разработки косметики Лопес не боится рекламировать благодаря дерзким образам.

К примеру, поклонники все еще вспоминают не такую давнюю работу Дженнифер, которая позировала перед камерами в простых, но весьма открытых нарядах. Более того, в крошечном платье-сеточке с накидкой на голову Лопес отличилась фигурой.

Дженнифер наклонилась перед объективом, и сама продемонстрировала, насколько подтянутые у нее формы. Минимум макияжа и блеск для сияния удачно дополнили образ 52-летней исполнителньицы.

Нередко Дженнифер обращает внимание на свои пышные формы, которыми так гордится. В черном платье с застежкой через всю длину со спины звезда впечатлила своими изгибами и тонкой талией, фанаты были в восторге:

«И когда я увидел небо, я подумал о ней, потому что она самая красивая вещь, которую я когда-либо видел 🥺🤍; Прекрасна, как всегда; Супер, супер красиво ❤️; стильная на высшем уровне 💋; У нее потрясающее тело 😍; Ангел-гений❤; Такая женщина не может быть в тени️🙏; Очень классная дама! 👏; Тело профессионала ... Это тяжелая работа» - пишут в сети.

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