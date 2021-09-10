Західна співачка і актриса Дженніфер Лопес показала, як проводить час в Італії

Як пише Politeka.net, Дженніфер Лопес є популярною світовою співачкою і актрисою. Красуня навіть потрапила в десятку найбільш високооплачуваних актрис світу за рейтингом Форбс. Зараз Лопес знаходиться на Венеціанському кінофестивалі, куди приїхала з Беном Аффлеком. Але в Instagram Дженніфер вирішила показати свій образ для світського заходу.

На нових кадрах красуня була в смугастій довгій сукні. Лопес опублікувала кілька фото, демонструючи розкішний образ.

"Я краще буду у Венеції", - написала Джей Ло під фото.

Фанати поставили понад 133 тисячі лайків і написали коментарі:

"Друге фото", "Ангельське обличчя", "мій фаворит", "Вау, я люблю тебе", " а Бетмен?", "Я бачу тебе щасливою, і для мене це важливо більше всього на світі".

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