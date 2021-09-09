Известная актриса и певица Дженнифер Лопес любит экспериментировать во время своих съемок

Поскольку за многие годы работы Лопес сменила не один десяток образов, сейчас она показывает себя исключительно в самых ярких нарядах и костюмах. Таким образом Лопес доказывает, насколько молодо она способна выглядеть в прозрачных костюмах или маленьких платьях из одних блесток.

Не менее красочными являются и парики Лопес. Дженнифер на большинстве мероприятий появляется с длинными распущенными локонами, тогда как свои прячет под накладными прядями. Ее собственные волосы уже не такие блестящие и они коротко подстрижены.

Поэтому сейчас у звезды целая комната с париками и косметикой. А чтобы выглядеть достойно, сама певица не скрывает, что ей нравится быть разной, поэтому для своих париков она даже сделала целую комнату.

На одном из кадров, представленных на фан-аккаунте, хорошо видно, что Лопес любит пышные прически, когда ходит без накладных прядей. В белом костюме с кружевами на спине Дженнифер выглядела даже моложе.

К слову, практически каждый пост звезды бурно обсуждается в сети, ведь певица не забывает демонстрировать свой уход за кожей. Именно поэтому многие пользователи Инстаграм думают, что все средства, которыми пользуется Лопес на публике, - просто реклама.

А сияющий вид Дженнифер на самом деле должен считаться заслугой косметологов. Тем не менее, подобное артистка отрицает и намерено обращает внимание фотографов на себя.

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