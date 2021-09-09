Известная актриса и певица Дженнифер Лопес любит экспериментировать во время своих съемок
Поскольку за многие годы работы Лопес сменила не один десяток образов, сейчас она показывает себя исключительно в самых ярких нарядах и костюмах. Таким образом Лопес доказывает, насколько молодо она способна выглядеть в прозрачных костюмах или маленьких платьях из одних блесток.
Не менее красочными являются и парики Лопес. Дженнифер на большинстве мероприятий появляется с длинными распущенными локонами, тогда как свои прячет под накладными прядями. Ее собственные волосы уже не такие блестящие и они коротко подстрижены.
Поэтому сейчас у звезды целая комната с париками и косметикой. А чтобы выглядеть достойно, сама певица не скрывает, что ей нравится быть разной, поэтому для своих париков она даже сделала целую комнату.
Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."
В Минздраве сообщили, на ком меньше всего отразится новый карантин: "На этой неделе..."
Украину потрясла гибель женщины и ее дочери от рук 22-летнего парня: "Забыла закрыть дверь"
Ольга Сумская показала родную сестру, с которой не общается, и любимого отца: могло бы исполниться 87
Гвоздева назвала главных неудачников первого эфира "Танців з зірками": "Melovin, Фагот и..."
На одном из кадров, представленных на фан-аккаунте, хорошо видно, что Лопес любит пышные прически, когда ходит без накладных прядей. В белом костюме с кружевами на спине Дженнифер выглядела даже моложе.
К слову, практически каждый пост звезды бурно обсуждается в сети, ведь певица не забывает демонстрировать свой уход за кожей. Именно поэтому многие пользователи Инстаграм думают, что все средства, которыми пользуется Лопес на публике, - просто реклама.
А сияющий вид Дженнифер на самом деле должен считаться заслугой косметологов. Тем не менее, подобное артистка отрицает и намерено обращает внимание фотографов на себя.
Напомним, Дженнифер Лопес в белом платье с декольте показала, чем она лучше молоденьких красоток
А еще Politeka писала, что Дженнифер Лопес в мини-шортах окунула свои сочные "персики" в морскую пену
Также Politeka сообщала, что Дженнифер Лопес в обтягивающих лосинах показала эффектный шпагат и не только