Западная певица и актриса Дженнифер Лопес показала, как проводит время в Италии
Как пишет Politeka.net, Дженнифер Лопес является популярной мировой певицей и актрисой. Красотка даже попала в десятку самых высокооплачиваемых актрис мира по рейтингу Форбс. Сейчас Лопес находится на Венецианском кинофестивале, куда приехала с Беном Аффлеком. Но в Инстаграм Дженнифер решила показать свой образ для светского мероприятия.
На новых кадрах красотка была в полосатом длинном платье. Лопес опубликовала несколько фото, демонстрируя роскошный образ.
"Я лучше буду в Венеции", - написала Джей Ло под фото.
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Фанаты поставили более 133 тысяч лайков и написали комментарии:
"Второе фото", "Ангельское лицо", "Мой фаворит", "Вау, я люблю тебя", "А Бетмен?", "Я вижу тебя счастливой, и для меня это важно больше всего на свете".
Напомним, Дженнифер Лопес в топике и лосинах не стала скрывать пышные формы на прогулке
А еще Politeka сообщала, что Лопес заинтриговала видом в кружевном белом костюме и с пышной прической
Также Politeka писала, что Лопес в крошечном топике и юбке похвасталась стальным прессом во всей красе