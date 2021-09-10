Западная певица и актриса Дженнифер Лопес показала, как проводит время в Италии

Как пишет Politeka.net, Дженнифер Лопес является популярной мировой певицей и актрисой. Красотка даже попала в десятку самых высокооплачиваемых актрис мира по рейтингу Форбс. Сейчас Лопес находится на Венецианском кинофестивале, куда приехала с Беном Аффлеком. Но в Инстаграм Дженнифер решила показать свой образ для светского мероприятия.

На новых кадрах красотка была в полосатом длинном платье. Лопес опубликовала несколько фото, демонстрируя роскошный образ.

"Я лучше буду в Венеции", - написала Джей Ло под фото.

Фанаты поставили более 133 тысяч лайков и написали комментарии:

"Второе фото", "Ангельское лицо", "Мой фаворит", "Вау, я люблю тебя", "А Бетмен?", "Я вижу тебя счастливой, и для меня это важно больше всего на свете".

Напомним, Дженнифер Лопес в топике и лосинах не стала скрывать пышные формы на прогулке

А еще Politeka сообщала, что Лопес заинтриговала видом в кружевном белом костюме и с пышной прической

Также Politeka писала, что Лопес в крошечном топике и юбке похвасталась стальным прессом во всей красе



