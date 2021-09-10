Певица и актриса Дженнифер Лопес для прогулки выбирает самые трендовые спортивные костюмы

Артистка старается показывать только стильные образы и демонстрирует фигуру на публике в основном в классических нарядах. А вот на прогулках и во время поездок Лопес всегда можно заметить исключительно в спортивных костюмах.

Дело в том, что в повседневной жизни звезда предпочитает удобство, поэтому носит только спортивные костюмы, сочетая их с толстовками, топами или кофтами. В этот раз на фан-аккаунте показали, как хорошо 52-летняя знаменитость смотрится в черном костюме.

Топ и лосины подчеркнули пышные формы знаменитости, а привычный аккуратный макияж добавил красочности, преображая Дженнифер. Перед камерой сама Лопес не стала смущаться, зная, что выглядит и так моложе своих лет.

При этом часть пользователей Инстаграм отзываются весьма завистливо и насмешливо по поводу стройной фигуры Дженнифер, обвиняя исполнительницу в липосакции и растратах.

Вот что написали пользователи:

«В сети есть и другие ее реалистичные фото и фигура/кожа совсем другая, чем постановочное фото для журнала; На фото очень похоже на пластику)); Конечно! Она из спорт зала не выходит 👏и не кушает разную х....нь; Липосакция сделала свое дело в том числе».

Напомним, что Дженнифер Лопес удивила поцелуем с Беном Аффлеком: "Это называется старость".

Как сообщала Politeka, аппетитная Дженнифер Лопес в топе с бантом покрасовалась на отдыхе с Аффлеком: кадры.

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в шортиках побаловала внешним видом после дня рождения: фото.