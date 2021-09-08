Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес на превью-кадрах из новой фотосессии блеснула прессом

Артистка каждый год поражает публику цветущим и моложавым видом, причем, чтобы показать свою фигуру в лучшем свете, она даже устраивает показательные фотосессии. Не так давно Дженнифер Лопес также устроила съемку в дизайнерских костюмах.

Среди них был и образ с топиком и юбкой в одном и том же цвете. Благодаря открытости верхней части одежды звезда показала, насколько хорошо она подтянула пресс за лето и ничуть не ослабила планку.

Яркий макияж и распущенные волосы придали Лопес еще больше игривости.

Пользователи сети отреагировали:

«Показывает лучший пресс в мире 😏; мне иногда кажется, что это блеф!!; самая прекрасная для этого мира 👏😍; Я хочу, чтобы когда-нибудь мы могли увидеть ее вживую; Это правда очень красиво; Все великолепно. Лицо, тело, живот/пресс!» - пишут поклонники.

Как можно заметить, даже без фильтров Лопес не только выглядит молодо, но еще и восхищает идеальной кожей без морщин, впадин и тусклости.

Даже на утреннем фото в постели Дженнифер выглядела очень естественно, поэтому и покорила сеть таким образом.

Ранее для поклонников Лопес подметила, что она очень заботится о себе – это и есть ее секрет ухода за собой: "До 25 лет у тебя лицо, которое тебе подарил Бог, а после – лицо, которое ты заслужила".

Напомним, что Дженнифер Лопес впечатлила фигурой в костюме с "безумным" вырезом

Как сообщала Politeka, Лопес в дорогом топике с камнями измазалась блеском ради эпичного появления

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