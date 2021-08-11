Певица и актриса Дженнифер Лопес покорила фигурой в соблазнительном наряде

В июле этого года знаменитость отпраздновала 52-летие, пишет Politeka.net. Примечательно, что звезда совершенно не выглядит на свой возраст.

Джей Ло тщательно следит за внешностью, старается правильно питаться и много времени уделяет спорту. Также большую роль сыграла и генетика, благодаря которой певица выглядит моложе своих лет.

Пользователи сети часто вспоминают самые горячие образы знаменитости. В частности в фан-группе звезды появилось фото, на котором она блистает в соблазнительном костюме с "безумным" декольте.

Примечательно, что снимок был сделан во время выступления артистки в Москве в 2019 году.

"Я чувствую, как твоя привязанность трогает меня со светом звезд, а тепло твоей любви приходит с солнечным светом, и это заставляет меня чувствовать себя такой счастливой и легкой, как ветер ... ✨🌞❤️", - написали авторы поста.

Публикация собрала сотни лайков и много комментариев в виде смайликов.

Отметим, Дженнифер Лопес, кроме того, что певица и актриса, также мать двоих детей - сына Макса (Максимиллиан Дэвид) и дочери Эмми (Эмма Мэрибел).

Звезда часто с ними ездит на съемки, чтобы побольше проводит времени вместе.

Напомним, что дочь Дженнифер Лопес поразила внешностью на совместном фото

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