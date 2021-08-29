Певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала сияющим видом на новом селфи

52-летняя знаменитость уже доказала, что выглядит не так, как желают хейтеры. Звезда в каждой фотосессии демонстрирует цветущий и ухоженный вид, а ее подтянутые формы удивляют даже фанатов, ведь выглядит лет на двадцать моложе не каждый может.

Впрочем, звезда уверяет, что это заслуга лишь правильного ухода за собой, сбалансированного питания и, конечно же, ее любви к спорту. Не секрет, что Лопес отказалась от всех напитков, кроме соков и воды, а также не имеет вредных привычек.

На очередном селфи Дженнифер показала себя близко к камере и не постеснялась демонстрировать ярких лук с белой майкой, простым макияжем и множеством маленьких золотых украшений.

«Всегда в хорошем настроении 😄❤️; сияет лучше золота; как много красоты: она мне очень нравится; хорошо, что еще цветет; всегда на высоте; Красиво и элегантно 💞» - отвечают в сети.

Также на странице в Инстаграм Лопес появилась целая серия кадров, на которых она с разных ракурсов демонстрировала новый образ. Длинные локоны певица уложила без украшений и резинок, а вот макияж сделала с акцентом на глаза и эффектом естественности.

Причем благодаря этому можно хорошо рассмотреть, в каком состоянии ее кожа.

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