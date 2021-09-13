Співачка і актриса Дженніфер Лопес на новій фотосесії постала в мрійливому і романтичному образі

Цього разу і фотограф, який проводив зйомку Дженніфер Лопес у Венеції, вибрав вельми оригінальну локацію і стиль для артистки. Нагадаємо, що спочатку зірка приїхала до Італії, щоб підтримати свого коханого Бена Аффлека на прем'єрі «Останньої дуелі».

Після цього артистка скористалася нагодою і вільним часом, взявши участь у незвичайній фотосесії. Для цього Лопес одягла дорогу сукню Dolce&Gabbana. Причому сам наряд був презентований кілька тижнів тому.

Користувачі Мережі були вражені таким вдалим луком знаменитості, яка спробувала на собі романтичний стиль. У такому вигляді Лопес виглядала років на 20 молодше, підкорюючи красою фігури.

"Мені так сподобалося це плаття його дизайн, його модель, його фотосесія, як це взагалі; не знаю, чи дійсно вам подобалася її одяг чи ні, але для мене це було пов'язано з великою роботою; чудово; Хороший такий ефект😍; так, я теж закохалася в нього; яке дуже привабливе колірне поєднання; це було красиво».

Цікаво, що раніше на червоній доріжці разом з Беном Аффлеком зірка також відзначилася досить швидко. Актори вели себе максимально розкуто і не соромилися ніжничати один з одним.

Джен раз у раз схилялася до плеча коханого, а він ніжно шепотів їй щось на вухо. Пару раз закохані навіть поцілувалися, чим привели в захват всіх присутніх.

Нагадавши, Дженніфер Лопес в білій сукні з декольте показала, чим вона краще молоденьких красунь

А ще Politeka писала, що Дженніфер Лопес в міні-шортах занурила свої соковиті "персики" в морську піну

Також Politeka повідомляла, що Дженніфер Лопес в обтягуючих лосинах показала ефектний шпагат і не тільки