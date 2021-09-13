Певица и актриса Дженнифер Лопес на новой фотосессии предстала в мечтательном и романтичном образе

В этот раз и фотограф, который проводил съемку Дженнифер Лопес в Венеции, выбрал весьма оригинальную локацию и стиль для артистки. Напомним, что изначально звезда приехала в Италию, чтобы поддержать своего возлюбленного Бена Аффлека на премьере «Последней дуэли».

После этого артистка воспользовалась случаем и свободным временем, приняв участие в необычной фотосессии. Для этого Лопес надела дорогое платье Dolce&Gabbana. Причем сам наряд был презентован несколько недель назад.

Пользователи сети были впечатлены таким удачным луком знаменитости, попробовавшей на себе романтичный стиль. В таком виде Лопес выглядела лет на 20 моложе, покоряя красотой фигуры.

«Мне так понравилось это платье его дизайн, его модель, его фотосессия, как это вообще; Не знаю, действительно ли вам нравилась ее одежда или нет, но для меня это было связано с большой работой; Превосходно; Хороший такой эффект😍; Да, я тоже влюбилась в него; Какое очень привлекательное цветовое сочетание; Это было красиво».

Интересно, что ранее на красной дорожке вместе с Беном Аффлеком звезда также отличилась весьма быстро. Актеры вели себя максимально раскованно и не стеснялись нежничать друг с другом.

Джен то и дело склонялась к плечу возлюбленного, а он нежно шептал ей что-то на ухо. Пару раз влюбленные даже поцеловались, чем привели в восторг всех присутствующих.

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