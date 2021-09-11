Знаменита 52-річна актриса і співачка Дженніфер Лопес показала, наскільки добре виглядає без фільтрів

Нещодавно артистка приїхала до Венеції разом з Беном Аффлеком, де показала стильний наряд і привітала публіку перед безліччю камер. Готуючись до чергового світського вечора, зірка встигла також зробити кілька пам'ятних селфі.

Деякі з них зірка опублікувала в мережі, чим порадувала фанатів. У чорному гольфі, з розпущеним волоссям і з нюдовим макіяжем Лопес покрасувалася перед камерою. Показуючи обличчя поблизу, зірка довела, що дійсно виглядає дуже молодо і у неї шкіра без зморшок.

"Ви повинні піклуватися про свою шкіру з самого раннього віку", - закликала шанувальників Дженніфер раніше. Шанувальники відреагували на яскраві селфі:

"Жінка 👏; вау вау вау 😍; 🌝обов'язки змушують бути такою; Моя улюблена! ❤ ️ ; Ти красива😍; 😊Захід привабливості; виглядає як завжди шикарно !!! 😍 ; Досить; дуууже красиво😍; найкрасивіша😍 вже можна заздрити; просто складно повірити в таку красу".

Відзначимо, сама Дженніфер заперечує заяви про те, ніби вона коле ботокс і робить інші процедури. Замість цього зірка намагається показати, як доглядає за собою за допомогою власної лінійки косметики і що допомагає їй бути на висоті.

Також в салатовому халаті Дженніфер показала у ванній свої б'юті-процедури: "Glow-getters! Ось моя щоденна процедура для поліпшення кольору обличчя, щоб ви могли поліпшити своє сяйво ✨ " - пише вона.

Нагадавши, Дженніфер Лопес не посоромилася блиснути формами в сяючій білизні

Як повідомляла Politeka, Лопес в маленькому топіку ефектно прогулялася з Аффлеком на літньому побаченні

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес у вузьких лосинах довела, що можна виглядати молодо в будь-якому віці