Знаменита 52-річна актриса і співачка Дженніфер Лопес показала, наскільки добре виглядає без фільтрів
Нещодавно артистка приїхала до Венеції разом з Беном Аффлеком, де показала стильний наряд і привітала публіку перед безліччю камер. Готуючись до чергового світського вечора, зірка встигла також зробити кілька пам'ятних селфі.
Деякі з них зірка опублікувала в мережі, чим порадувала фанатів. У чорному гольфі, з розпущеним волоссям і з нюдовим макіяжем Лопес покрасувалася перед камерою. Показуючи обличчя поблизу, зірка довела, що дійсно виглядає дуже молодо і у неї шкіра без зморшок.
"Ви повинні піклуватися про свою шкіру з самого раннього віку", - закликала шанувальників Дженніфер раніше. Шанувальники відреагували на яскраві селфі:
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"Жінка 👏; вау вау вау 😍; 🌝обов'язки змушують бути такою; Моя улюблена! ❤ ️ ; Ти красива😍; 😊Захід привабливості; виглядає як завжди шикарно !!! 😍 ; Досить; дуууже красиво😍; найкрасивіша😍 вже можна заздрити; просто складно повірити в таку красу".
Відзначимо, сама Дженніфер заперечує заяви про те, ніби вона коле ботокс і робить інші процедури. Замість цього зірка намагається показати, як доглядає за собою за допомогою власної лінійки косметики і що допомагає їй бути на висоті.
Також в салатовому халаті Дженніфер показала у ванній свої б'юті-процедури: "Glow-getters! Ось моя щоденна процедура для поліпшення кольору обличчя, щоб ви могли поліпшити своє сяйво ✨ " - пише вона.
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