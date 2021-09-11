Знаменита 52-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес показала, насколько хорошо выглядит без фильтров

Недавно артистка приехала в Венецию вместе с Беном Аффлеком, где показала стильный наряд и поприветствовала публику перед множеством камер. Готовясь к очередному светскому вечеру, звезда успела также сделать несколько памятных селфи.

Некоторые из них звезда опубликовала в сети, чем порадовала фанатов. В черном гольфе, с распущенными волосами и с нюдовым макияжем Лопес покрасовалась перед камерой. Показывая лицо вблизи, звезда доказала, что действительно выглядит очень молодо и у нее кожа без морщин.

«Вы должны заботиться о своей коже с самого раннего возраста», – призвала поклонников Дженнифер ранее. Поклонники отреагировали на яркие селфи:

«Женщина 👏; вау вау вау 😍; 🌝обязанности вынуждают быть такой; Моя любимая! ❤️; Ты красивая😍; 😊закат привлекательности; Выглядит как всегда шикарно !!! 😍; Довольно; ооочень красиво😍; самая красивая😍 уже можно завидовать; просто сложно поверить в такую красоту».

Отметим, сама Дженнифер отрицает заявления о том, будто она колет ботокс и делает другие процедуры. Вместо этого звезда старается показать, как ухаживает за собой при помощи собственной линейки косметики и что помогает ей быть на высоте.

Также в салатовом халате Дженнифер показала в ванной свои бьюти-процедуры: «Glow-getters! Вот моя ежедневная процедура для улучшения цвета лица, чтобы вы могли улучшить свое сияние ✨» - пишет она.

Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье

Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте