Популярная певица и актриса 52-летняя Дженнифер Лопес в дорогом дизайнерском платье впечатлила внешностью

Артистка несколько дней назад провела время в Италии с пользой для себя, а также засветилась на нескольких важных светских мероприятиях. По возвращении домой Лопес представила серию кадров, сделанных в новом для нее стиле.

Причем съемка вышла настолько популярной, что по образу Лопес даже сделали куклу Барби в таком же наряде, что и у нее.

«Новая кукла JLo 💚 На этот раз навеяна потрясающей фотосессией Лопес в платье от dolcegabbana» - говорится в описании к кадру.

Поклонники были восхищены такой работой, причем сравнение образа Лопес Барби и сам наряд получились очень утонченными: «Воу, какое волшебство; нет слов 😍👏 Удивительно; Ах, мой любимый образ пока что 😍; Вы сделали это круто👏🔥; Ух ты! Как вы нашли этот образ!? Ты художник!; Не зря идентично! Отличная работа!; Мой новый фаворит 🔥; Эти куклы потрясающие! 😍❤️; Дженни от сердца».

Сейчас, как можно заметить, Лопес активно принимает участие в фотосессиях и не боится подчеркнуть достоинства. Как правило, излюбленным акцентом звезды считается вариант с видом на роскошные ноги. Дженнифер не раз говорила, что ей нравится ее фигура, поэтому скрывать пышные формы она не собирается и теперь.

Напомним, что дочь Дженнифер Лопес на прогулке с мамой вызвала недоумение.