Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно анонсироавала скорый выход ее нового проекта, продолжает удивлять на публике фигурой и не прячет свои формы.

Исполнительница начала показывать в Инстаграм довольно много разных моментов из своей жизни. Тем не менее некоторые черты Лопес не переходит и без макияжа себя не показывает, если только не для рекламы.

К тому звезда все еще демонстрирует фигуру при любом удобном способе, поэтому большая часть ее фото в сети показывает ее достоинства. В этот раз фанаты решили сами сравнить, как выглядела Лопес двадцать лет назад, и какая у нее форма теперь.

Все еще демонстрирует свой пресс, выбирает маленькие костюмы и не скрывает живот – вот как описывают 52-летнюю Лопес фанаты:

«Трудолюбивая легенда 🤎💙💥; Боже, у нее есть пресс в течение нескольких лет; Небеса благослови аминь 🙏 святой; какая красивая; сумасшествие быть такой; невероятно;Всем бы такое состояние, любая женщина в мире может выглядеть как Дженнифер Лопес; Она красивее, чем когда-либо👏🏻🌷❤; Благословенный, процветающий и победоносный вид; Всегда знаковая моя королева».

Причем не боится Лопес и экспериментов – поскольку ее настоящие волосы очень короткие и пушистые, звезда постоянно на публике носит парики разной длинны или наращивает локоны на время. Фото с реальной длиной локонов можно увидеть у нее в Инстаграм.

В этот раз для рекламной съемки Лопес выбрала серебряный костюм с впечатляющим декольте, а ее наращенные волосы максимальной длинны заметно ее омолодили.

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