52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на премьерном показе фильма ради того, чтобы поддержать своего возлюбленного Бена Аффлека, с которым не так давно возобновила свой роман.

В Нью-Йорке прошел долгожданный показ фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль", где в главной роли снимался Бен Аффлек. На премьеру и торжественное мероприятие актер пришел не один, а со своей возлюбленной Дженнифер Лопес.

На публике 52-летняя артистка с Аффлеком не скрывали своих нежных чувств. Пара позировала фотографам в обнимку, много улыбалась и целовалась. Также после мероприятия уже на выходе из здания звезды все равно держались за руку и проходили мимо фотографов, отвечая на вопросы.

Как известно, публичный выход в свет в компании друг друга для пары был только вторым после объявления о романе. В прошлом месяце они впервые после воссоединения появились вместе на красной дорожке во время показа "Последней дуэли" на фестивале.

Напомним, актриса и певица недавно разорвала помолвку с Алексом Родригесом, с которым встречалась с 2017 года. После этого Лопес вернулась к актеру Бену Аффлеку, с которым встречалась почти 20 лет назад.

Недавно влюбленную пару удалось заснять, когда они гуляли вместе. На кадрах можно заметить, как Лопес целует Аффлека, улыбаясь. На видео, которое было опубликовано в конце после всех фото, можно увидеть прогулку парочки.

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