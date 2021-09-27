Известная американская актриса, танцовщица и бизнеследи Дженнифер Лопес устроила насыщенную тренировку с командой
Дженнифер Лопес активно готовится к съемкам в новом фильме, работа над которым начнется уже совсем скоро. Причем не забывает звезда и о своей карьере певицы, поэтому часто устраивает тренировки со своей командой.
Как можно заметить на новом видео, артистка хорошо работает над собой и совсем не ленится. Публикацию, которую сама Лопес представила в Стори, тут же опубликовали в Инстаграм на разных фан-аккаунтах.
В видео можно заметить, что Лопес не боится также быть настоящей. Если в начале занятий она позирует наряженная, то на других кадров уже можно увидеть, как выглядит артистка без косметики, фотошопа и украшений.
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