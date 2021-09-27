Известная американская актриса, танцовщица и бизнеследи Дженнифер Лопес устроила насыщенную тренировку с командой

Дженнифер Лопес активно готовится к съемкам в новом фильме, работа над которым начнется уже совсем скоро. Причем не забывает звезда и о своей карьере певицы, поэтому часто устраивает тренировки со своей командой.

Как можно заметить на новом видео, артистка хорошо работает над собой и совсем не ленится. Публикацию, которую сама Лопес представила в Стори, тут же опубликовали в Инстаграм на разных фан-аккаунтах.

В видео можно заметить, что Лопес не боится также быть настоящей. Если в начале занятий она позирует наряженная, то на других кадров уже можно увидеть, как выглядит артистка без косметики, фотошопа и украшений.

В маленьком топе и спортивных штанах артистка показала несколько танцевальных связок, которые разбавляют ее выступления на сцене.

Ранее 52-летняя Дженнифер Лопес пришла на традиционный бал Института костюма, который ежегодно проводит глава модного журнала "Vogue" Анна Винтур в Нью-Йорке. Кадрами с Met Gala актриса поделилась в своем Instagram.

Для светского события Лопес выбрала необычное кожаное платье коричневого цвета с глубоким разрезом от бренда Ralph Lauren.

Ранее Politeka писала, что Лопес честно показала, заметны ли у нее морщины на самом деле: "уже можно завидовать"

Напомним, что Дженнифер Лопес в эффектном платье покрасовалась на Венецианском кинофестивале: "а Бэтмен?".

A еще Politeka сообщала, что Дженнифер Лопес в новом образе доказала, что может выглядеть на 20 лет моложе: "Хороший эффект".