Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес з'явилася на червоній доріжці разом з Беном Аффлеком

Бен Аффлек і американська поп-співачка і актриса Дженніфер Лопес оголосили про своє возз'єднання через двадцять років, причому публічно пара зробила це лише на дні народження Дженніфер. Відтоді на світських заходах разом артисти ще не з'являлися.

Однак вчора ввечері закохані з'явилися на 78-му Венеціанському кінофестивалі На прем'єрі фільму "Остання дуель". Дженніфер вдалося відзначитися бездоганним зовнішнім виглядом завдяки дизайнерській сукні.

Наряд Georges Hobeika з глибоким сміливим вирізом, прикрашеному ланцюжком кристалів Swarovski ідеально виглядав на фігурі зірки, причому аксесуари на знаменитості теж були з відомих ювелірних будинків.

Кадри, на яких Лопес з Аффлеком обіймалася, цілувалася і не приховувала відносини сполохали мережу, шанувальники були здивовані і написали і на фан-акаунтах, і під постами Лопес багато цікавого.

Примітно, що в повсякденному житті зірка віддає перевагу зручності, тому носить тільки спортивні костюми, поєднуючи їх з толстовками, топами або кофтами. на фан-акаунті показали, як добре 52-річна знаменитість виглядає в чорному костюмі.

Топ і лосини підкреслили пишні форми знаменитості, а звичний акуратний макіяж додав барвистості, перетворюючи Дженніфер.

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