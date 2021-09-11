Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на красной дорожке вместе с Беном Аффлеком
Бен Аффлек и американская поп-певица и актриса Дженнифер Лопес объявили о своем воссоединении спустя двадцать лет, причем публично пара сделала это лишь на дне рождения Дженнифер. С тех пор на светских мероприятиях вместе артисты еще не появлялись.
Однако вчера вечером влюбленные появились на 78-м Венецианском кинофестивале на премьере фильма "Последняя дуэль". Дженнифер удалось отличиться безупречным внешним видом благодаря дизайнерскому платью.
Наряд Georges Hobeika с глубоким смелым вырезом, украшенном цепочкой кристаллов Swarovski идеально смотрелся на фигуре звезды, причем аксессуары на знаменитости тоже были с известных ювелирных домов.
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Кадры, на которых Лопес с Аффлеком обнималась, целовалась и не скрывала отношения всполошили сеть, поклонники были удивлены и написали и на фан-аккаунтах, и под постами Лопес много интересного.
Примечательно, что в повседневной жизни звезда предпочитает удобство, поэтому носит только спортивные костюмы, сочетая их с толстовками, топами или кофтами. на фан-аккаунте показали, как хорошо 52-летняя знаменитость смотрится в черном костюме.
Топ и лосины подчеркнули пышные формы знаменитости, а привычный аккуратный макияж добавил красочности, преображая Дженнифер.
Напомним, Дженнифер Лопес в топике и лосинах не стала скрывать пышные формы на прогулке
А еще Politeka сообщала, что Лопес заинтриговала видом в кружевном белом костюме и с пышной прической
Также Politeka писала, что Лопес в крошечном топике и юбке похвасталась стальным прессом во всей красе